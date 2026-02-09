Bordighera, bimba di due anni morta in casa: aveva lividi sul corpo
La mamma della piccola sostiene che sia caduta dalle scale, la procura ha aperto un fascicolo
Dramma a Bordighera, in provincia di Imperia, dove è stata trovata morta una bambina di due anni. La dinamica dell'episodio, avvenuto la mattina di lunedì 9 febbraio in località Montenero, è ancora da chiarire, ma stando a quanto detto dalla madre della piccola ai carabinieri la piccola sarebbe caduta dalle scale. Sul posto erano intervenuti subito i medici del 118, ma la bambina è andata in arresto cardiaco rendendo vano ogni intervento: è morta senza riprendere conoscenza.
Lividi sul corpo della bimba, aperta un'inchiesta
I rilievi sono andati avanti per tutta la giornata, con l'intervento nell'abitazione anche del medico legale che avrebbe riscontrato alcune ecchimosi sul cadavere. Come preannunciato dal procuratore di Imperia Alberto Lari, è stata aperta una inchiesta, con il capo di imputazione ancora da stabilire.