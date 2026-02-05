Meningite tubercolare, grave bimba di 2 anni a Bologna | Contagio, diagnosi e cure: cosa bisogna sapere

Quali sono i sintomi?

I primi sintomi della meningite tubercolare possono essere vaghi e vengono spesso confusi con altre malattie. Quelli comuni includono forte mal di testa, febbre, nausea, vomito e torcicollo. Man mano che la malattia progredisce, possono comparire sintomi più gravi come confusione o stato mentale alterato, sensibilità alla luce, convulsioni e perdita di conoscenza. Riconoscere precocemente questi sintomi è fondamentale per una diagnosi e un trattamento tempestivi, riducendo potenzialmente il rischio di complicanze a lungo termine. Chi risulta positivo al primo test, non è necessariamente ammalato. La positività al test indica soltanto che la persona è entrata in contatto con il bacillo responsabile della malattia in un periodo della vita e che ciò ha determinato una reazione di difesa immunitaria. In caso di positività al test vengono eseguiti ulteriori accertamenti diagnostici.

