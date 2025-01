Empoli, un caso di meningite da meningococco: ricoverata una ragazzina

Una ragazzina di Empoli (Firenze) è stata ricoverata in ospedale per un caso di meningite da meningococco. La minorenne si trova al pediatrico fiorentino Meyer, secondo quanto fanno sapere dall'Asl Toscana centro. Sono stati sottoposti a profilassi farmacologica i familiari, i conoscenti e i compagni di classe della ragazzina, identificati grazie anche all'immediata disponibilità della direzione scolastica interessata. Individuati anche altri contatti stretti, per i quali sono state avviate le pratiche per la profilassi. La giovane sta reagendo bene alla terapia.