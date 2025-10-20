Prevenzione vaccinale negli adolescenti, in Italia disparità regionali e coperture insufficienti per Meningite B e HPV

“Il vaccino contro il Papilloma Virus è l’unico vaccino oncologico disponibile insieme a quello per l’Epatite B e ha un ruolo cruciale nella prevenzione di tumori femminili e maschili – evidenzia il Prof. Massimo Andreoni – In alcune parti del mondo ha permesso di eliminare il cancro dell’utero, patologia molto frequente nella donna. L’infezione da HPV è molto diffusa e può causare lesioni precancerose e tumori. Vaccinare i più giovani è essenziale, ma il vaccino è utile anche negli adulti, poiché protegge da un’infezione sessualmente trasmessa che è possibile contrarre durante l’intero arco della vita sessualmente attiva”.