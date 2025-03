Asl di Oristano conferma: 18enne judoka ucciso da meningite da batterio, scatta il piano straordinario di vaccinazione

"Il vaccino è efficace immediatamente, offrendo protezione contro un'eventuale infezione, e risulta particolarmente raccomandato in seguito alla conferma della circolazione del batterio nel nostro territorio", aggiunge la dirigente del dipartimento di prevenzione della Asl 5 di Oristano.



"La vaccinazione a tappeto di tutti gli adolescenti dagli 11 ai 25 anni è una ulteriore misura che abbiamo scelto di adottare per allargare la protezione e prevenire eventuali nuovi casi, ma ricordiamo che, a prescindere da questa vicenda, è sempre e comunque importante cogliere l'opportunità offerta dai vaccini per mettersi al riparo da malattie che possono avere effetti letali, non solo in età pediatrica, ma anche in età giovane e adulta", osserva Marras.