Giornata mondiale della meningite, nel mondo 2,5 milioni di casi all'anno

"La meningite è una malattia infettiva mortale, può colpire chiunque a qualsiasi età ed essere fatale in poche ore", scrive sulla sua pagina X (ex Twitter) l'Oms, che ha lanciato un piano globale di contrasto alla meningite. Gli obiettivi sono ambiziosi: eliminare le epidemie di meningite batterica entro il 2030; ridurre del 50% i casi di prevenibile con vaccino e del 70% i decessi; migliorare la qualità di vita dei sopravvissuti all'infezione.

Poca consapevolezza

La consapevolezza sulla meningite resta bassa. Un sondaggio condotto da Ipsos in sette Paesi, tra cui l'Italia, mostra che solo il 48% delle persone sa che la meningite può portare alla morte e il 28% non ha nessuna conoscenza della patologia. Nel nostro Paese, dove ogni anno si contano circa mille casi di meningite, il 79% degli intervistati riconosce la malattia e ne percepisce la gravità, l'81% sa che esiste un vaccino anche se una persona su due non sa che ci sono vaccini specifici per i diversi ceppi di meningococco.