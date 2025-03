Sardegna, meningite fulminante: muore a 18 anni promessa del judo

Quarant'otto ore prima la festa per la conquista del pass per i Campionati Italiani under 21 che si svolgeranno a Bari alla fine di marzo, quarant'otto ore dopo l'annuncio del decesso. E' stata una meningite fulminante a provocare la morte improvvisa dello studente 18enne Gabriele Pinna, di Ghilarza (Oristano), promessa del judo italiano. Il giovane aveva inizialmente accusato febbre che non aveva suscitato particolare preoccupazione. Poi, però, la situazione è rapidamente precipitata fino al tragico epilogo. Inutile il ricovero all'ospedale San Martino di Oristano.