Come riporta Corriere Milano, Ponticiello si è sentita male venerdì 24 maggio. Inizialmente, sembrava essere un malessere, per il quale le sono stati somministrati farmaci generici. Tuttavia, la studentessa è successivamente svenuta ed è quindi stato necessario trasportarla in ospedale. Le sue condizioni si sono aggravate in pochissimo tempo, tanto che i medici hanno dichiarato il coma irreversibile. Domenica 26 maggio, la ragazza è morta. Nel mentre, i genitori della giovane avevano raggiunto Berlino.