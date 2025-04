Puglia, viene infettato dalla listeria e muore: sospetti sulle olive in salamoia

Generalmente la malattia si presenta come gastroenterite nel giro di poche ore dall'ingestione del cibo contaminato. In alcuni rari casi può portare all'insorgenza di meningiti, encefaliti e setticemie. In soggetti fragili come anziani, neonati, donne in gravidanza o pazienti immuno-compromessi la malattia si può manifestare "con quadri clinici severi e tassi di mortalità elevati". Per ridurre i rischi è consigliabile seguire alcune norme igieniche. È buona abitudine lavare frutta e verdure sotto l'acqua corrente prima di consumarla, separare le carni crude dai cibi cotti e cuocere i prodotti a base di carne cruda. L'Iss consiglia alle persone immunodepresse o alle donne in gravidanza di non consumare gli alimenti più rischiosi.