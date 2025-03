Studenti marchigiani in gita a Napoli intossicati in pizzeria: l'Asl la chiude

Un gruppo di studenti marchigiani di Macerata in gita a Napoli è finito in ospedale per un'intossicazione alimentare dopo aver mangiato in una pizzeria del centro. I malori sono iniziati al rientro a casa, dove molti ragazzi hanno iniziato ad accusare nausea e dolori, e per loro è stato necessario il ricovero in ospedale. La Asl locale, dopo aver avviato le indagini sull'accaduto, ha contattato le autorità sanitarie di Napoli. E in seguito agli accertamenti, è stata chiusa la pizzeria dove i ragazzi avevano cenato.