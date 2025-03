Napoli, morta "Nennella": era la signora della cucina napoletana

E' morta a Napoli Concetta Cocozza, da tutti conosciuta come "Nennella", vera e propria signora della cucina napoletana. Partendo dalla piccola storica pizzeria ai quartieri spagnoli di Napoli, dove lavorava fin da bambina, Nennella, 86 anni, ha fatto da guida a figli e nipoti che oggi, seguendo la tradizione di famiglia, gestiscono numerosi locali, meta e attrazione per i turisti, che danno lavoro a decine di addetti. I funerali si celebreranno sabato mattina nella chiesa di Santa Maria della Mercede in piazza Montecalvario a Napoli.