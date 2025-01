La pizza fa ingrassare? I consigli per gustarla “in leggerezza”

17 GENNAIO, GIORNATA MONDIALE DELLA PIZZA – La prima domanda che viene alla mente è: perché per celebrare la Giornata Mondiale della pizza è stato scelto proprio il 17 gennaio? In questo giorno si festeggia Sant’Antonio Abate, protettore degli animali ma anche del fuoco e dei fornai: non a caso, soprattutto nell’Italia meridionale, il Santo viene celebrato ancora oggi con l’accensione di grandi falò votivi, ai quali è attribuita la capacità di far piazza pulita di tutto ciò che è male e di accendere sogni e desideri. In passato, poi, le ceneri di questi grandi fuochi propiziatori venivano utilizzate per fertilizzare i campi ed erano quindi portatrici di buoni raccolti e di prosperità. Per estensione, Sant’Antonio è quindi anche il patrono dei forni e dei fornai: il giorno della sua festa è quindi ideale per celebrare anche la pizza, che deve essere cotta rigorosamente nel forno a legna. L’origine di questo delizioso alimento si perde nel lontano passato: il termine “pizza” compare per la prima volta in un documento dell’anno 997, in cui è citata come forma di pagamento per un contratto di affitto di un mulino. Successivamente, in età medievale la pizza era un pane schiacciato che si consumava a Napoli e nel suo territorio; per arrivare a un prodotto simile a quello che conosciamo oggi bisogna aspettare il Settecento, mentre della celebre Pizza Margherita conosciamo la data di nascita esatta: nel giugno 1889, infatti, il cuoco Raffaele Esposito preparò la prima della storia, che nei colori bianco della mozzarella fior di latte, rosso del pomodoro e verde del basilico, mette nel piatto il tricolore italiano. Tutto questo avvenne in onore della regina Margherita, in visita a Napoli, alla quale il piatto era dedicato.