Cappuccino: storia e curiosità di una bevanda amatissima

COLAZIONE CON CAPPUCCINO E CORNETTO: PERCHÉ I NUTRIZIONISTI LA SCONSIGLIANO – È la più “classica” delle colazioni al bar, ma in genere non incontra il favore degli esperti di alimentazione. Perché? Aprire in questo modo la giornata, specie se diventa un’abitudine, causa un notevole aggravio nella conta delle calorie giornaliere. Un cappuccino preparato con latte vaccino intero apporta circa 130 calorie, alle quali si aggiungono le circa 200 di una brioche semplice, priva di farcitura. Se poi il cornetto contiene creme, marmellata o cioccolato, le calorie possono essere molte di più. Sommando le circa 40 contenute nello zucchero che aggiungiamo alla tazza, raggiungiamo facilmente le 400 calorie, ossia quante ne contiene, per fare un esempio, una porzione da 100 gr. di spaghetti al pomodoro. La prima colazione dovrebbe fornire invece circa 300–320 calorie: con un breakfast del genere, l’equilibrio nutrizionale della giornata parte proprio con il piede sbagliato. Inoltre, una prima colazione con soli carboidrati provoca un innalzamento brusco dei livelli di glicemia nel sangue, a cui l’organismo reagisce rilasciando insulina. In questo modo i valori di zucchero nel sangue si abbassano anche repentinamente, scatenando la fastidiosa sensazione di “buco nello stomaco” che ci spinge a mangiare nuovamente. Meglio non farne un’abitudine, quindi, o almeno compensare lo sgarro mattutino con qualche rinuncia durante la giornata. Che fare, dunque, se non vogliamo rinunciare al piacere di un buon cappuccino? Meglio gustarlo da solo, possibilmente senza aggiungere zucchero.