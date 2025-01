Dopo le abbuffate delle Feste è ora di rimettersi in forma

RINUNCIARE AI CARBOIDRATI SERVE DAVVERO? – Per perdere un po’ di peso occorre creare il fatidico deficit calorico di cui sempre si parla in questi casi, ovvero consumare più calorie di quante se ne introducano con il cibo. Occorre, insomma, mangiare di meno e bruciare di più. Aumentare la quota di attività fisica è utile, senza però dimenticare che un buon allenamento deve essere graduale e progressivo, ma con la consapevolezza che da solo il movimento non basta a perdere peso: occorre anche accettare qualche sacrificio alimentare. Le prime calorie da tagliare sono quelle che vengono dai carboidrati semplici, come zuccheri e alcol: si tratta di “calorie vuote”, ossia prive di altri nutrimenti utili per l’organismo. Eliminiamo quindi dalla nostra dieta dolciumi di vario genere, come caramelle, cioccolatini, biscotti, panettoni: la rinuncia potrebbe essere difficoltosa perché in ogni casa rimangono ancora dolci, torroni e sacchetti di caramelle e cioccolatini “avanzati” dalle feste. Il consiglio è toglierli di mezzo per non essere indotti in tentazione: possiamo regalarli a parenti e amici, oppure donarli alla parrocchia o a qualche associazione di beneficenza che li destinerà alle famiglie meno fortunate. Facciamo invece una piccola scorta di snack sani, come yogurt magri, frutta secca o essiccata e semi oleosi che potremo consumare come spezza appetito. I carboidrati complessi, invece, come pasta o riso, meglio se integrali, non devono invece sparire dalla nostra tavola: dobbiamo continuare a consumarli in quantità controllate (60-80 grammi a porzione) perché forniscono l’energia di cui abbiamo bisogno e favoriscono il buon umore. Eliminarli completamente contribuisce in effetti a un calo di peso, ma si tratta di progressi di breve respiro perché lo sforzo di volontà necessario a non cedere al senso di fame acuisce il desiderio incontrollato di cibo: sgarreremo più facilmente e, a dieta finita, tenderemo a mangiare in modo compulsivo, recuperando in breve tempo tutti i chili persi, magari con gli interessi.