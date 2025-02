Istanbul, morto il figlio dello chef Andrea Minguzzi accoltellato in un mercato

"L'Ambasciatore italiano in Turchia, Giorgio Marrapodi e l'Ambasciata tutta porgono sentite condoglianze per la morte di Mattia Ahmet Minguzzi. Esprimiamo la nostra piena vicinanza alla famiglia e a tutti i cari per la tragica scomparsa", si legge in un messaggio, su X, da parte dell'ambasciata d'Italia in Turchia.