Turisti italiani coinvolti in un incidente stradale a Cuba, un morto | Minibus si schianta contro una ringhiera di cemento

Un gruppo di sette turisti italiani è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Cienfuegos, a Cuba: uno dei nostri connazionali è morto nello schianto, mentre gli altri sono rimasti feriti. Tra le vittime anche il conducente del mezzo. La dinamica dell'incidente, ha fatto sapere la Farnesina, è ancora in via di accertamento da parte delle autorità locali. Tra le ipotesi più probabili, il minibus sarebbe uscito fuori strada su un tratto dell'autostrada nazionale vicino a Aguada de Pasajeros, scontrandosi con una ringhiera di cemento. L'ambasciata d'Italia a L'Avana sta già presentando assistenza agli italiani rimasti feriti.