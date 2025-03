Varese, si sentono male dopo il pranzo in mensa scolastica: 31 bambini in ospedale

In provincia di Varese trentuno bambini sono finiti in ospedale dopo aver pranzato in mensa. E' accaduto agli alunni della scuola primaria Manzoni-Madonna in Campagna a Gallarate. Tutti gli allievi coinvolti presentavano sintomi molto simili, dalla nausea al vomito, alla dissenteria, che farebbero pensare a un'intossicazione alimentare. In 12 si sono rivolti al Pronto soccorso di Gallarate, mentre altri 19 sono andati a Busto. Quattro ragazzini sono stati tenuti in osservazione e poi dimessi. Nessuno di loro è in gravi condizioni.