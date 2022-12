Roma, porzioni da fame nelle mense scolastiche: "I bambini chiedono il bis"

Dopo la foto di un piatto scandaloso inviato agli uffici del settimo municipio è allarme nelle scuole pubbliche di Roma. L'inviata di "Mattino Cinque News" fa luce sulla protesta delle porzioni da fame nelle mense scolastiche. A parlare, alle telecamere di Canale 5, è Alessio, rappresentante della commissione mensa della scuola elementare Manzoni: "Spesso, come commissione mensa, riceviamo delle proteste sulla quantità più che sulla qualità del cibo, anche perché questa viene stabilita dal comune e ci sembra rispettata. Sulla quantità i bambini lamentano porzioni troppo piccole".

"Non credo si tratti di strategia del risparmio - continua il rappresentante - anche le porzioni sono stabilite in maniera giusta dal capitolato e quindi dal comune. Non ci aspettavamo queste polemiche e anche la foto che è stata divulgata è stata inaspettata. Sicuramente indagheremo ma potrebbe trattarsi di un errore umano. È vero però che i bambini, a seconda del menù, ci chiedono il bis e nella maggior parte dei casi gli viene anche fornito".