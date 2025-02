Vermi nella pasta a scuola nel Trevigiano: i bambini salvati dalle maestre

A novembre 2022 in un Comune vicino, Casale sul Sile, erano stati notati filamenti metallici su una crema di carote servita dall'azienda e le proteste delle famiglie si erano allargate anche negli altri Comuni dove la multinazionale gestiva, e in alcuni casi ancora gestisce, il servizio mensa. La situazione sembrava però risolta, anche se proprio a Casale l'anno scorso c'era stata la risoluzione del contratto. E anzi, in alcuni Comuni proprio quella società ha ottenuto nuovi appalti. A Roncade pochi mesi fa il colosso aveva avuto la meglio sul gestore precedente, la Ristorazione Ottavian, per servire i pasti in due scuole primarie e due dell'infanzia. E molte proteste, soprattutto legate alla temperatura dei cibi, ci sono state anche nel comitato mensa del plesso di Biancade, dove il Comune aveva quindi dato sanzioni e allertato le autorità.