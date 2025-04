Spinea (Venezia), graffette nel panino al cioccolato comprato al supermercato: tre bambini finiscono al Pronto soccorso

La donna ha immediatamente allertato gli altri genitori e così i tre bambini sono stati portati al Pronto soccorso dell’ospedale dell’Angelo di Mestre per essere sottoposti a radiografie, temendo l'ingestione di corpi estranei. Fortunatamente per i tre non ci sono state conseguenze. I Nas di Treviso stanno indagando sull'episodio. Nel frattempo, in via precauzionale, il supermercato ha ritirato il lotto dei panini al cioccolato e ha avviato verifiche interne, senza rilasciare dichiarazioni ufficiali.