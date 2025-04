Sanità, liste di attesa al palo | Usato solo il 24% dei fondi

La replica dei governatori e il prossimo incontro - Le Regioni dal canto loro hanno fatto notare che mancano le risorse promesse, non ci sono la riforma dei medici di base e una parte dei decreti attuativi delle nuove norme. E il ministro è tornato a chiedere collaborazione ai governi territoriali: "Il mio richiamo alle Regioni è un richiamo a collaborare. Io ho la massima disponibilità. Sono certo dell'aiuto leale da parte di tutti i governatori perché la sanità, come ripeto, non è di un partito politico. Uno sforzo comune a livello organizzativo può fare molto per migliorare l'accesso alle cure e ridurre le liste d'attesa che rappresentano uno dei problemi peggiori per i cittadini". Ancora una volta, dal ministro - che ha ripetutamente scritto al presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga - arriva così un forte richiamo all'applicazione della legge per il taglio delle liste. "Propongo di andare oltre alla generica rivendicazione dell'insufficienza di fondi. È l'ultima relazione della Corte dei Conti a certificare che fra il 2020 e il 2021 sono stati stanziati oltre 2 miliardi di euro specificamente destinati all'abbattimento delle liste d'attesa ed è stessa Corte che ha però rilevato un utilizzo esiguo e non sempre efficiente di queste risorse, con il rischio concreto che i fondi vengano impiegati per ripianare disavanzi sanitari piuttosto che per lo sсоро previsto”, scrive Schillaci che annuncia anche di voler incontrare i presidenti delle Regioni per “verificare” se c'è bisogno di risorse ulteriori. Schillaci nella sua lettera respinge al mittente anche l'accusa di aver invaso le competenze delle Regioni con il decreto sulle liste d'attesa entrato in vigore lo scorso agosto: “Non rappresenta affatto un'invasione delle competenze regionali, bensì un intervento necessario a garantire un diritto costituzionale che, come dimostrato dalle ispezioni dei Carabinieri NAS, risulta compromesso per una significativa percentuale di cittadini. La tutela della salute, prima ancora di essere materia concorrente, è un diritto fondamentale che dobbiamo garantire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale”.