Turchia, oltre 600 intossicati dopo aver mangiato kebab nello stesso locale

In Turchia oltre 600 persone si sono recate in vari ospedali della provincia di Kocaeli per un'intossicazione alimentare, sviluppata dopo aver consumato kebab di pollo nel medesimo locale. I media locali hanno riferito che 646 pazienti sono dimessi poco dopo il loro ricovero, mentre altri due sono stati sottoposti a ulteriori accertamenti ma non sono in pericolo di vita.