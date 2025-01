Verbania, lassativi nel cibo: dissenteria al pranzo con vigili e politici | Il sindaco: "Gesto vile"

"Quella che doveva essere una giornata di festa e condivisione per onorare il lavoro e l'impegno della polizia locale si è trasformata, purtroppo, in un episodio sgradevole e inaccettabile, che colpisce non solo chi ne ha subito le conseguenze, ma anche il senso di rispetto e di fiducia che dovrebbe sempre accompagnare eventi istituzionali di questa portata". Così in una nota l'assessore alla Sicurezza e Polizia Locale della Regione Piemonte, Enrico Bussalino, su quanto accaduto al pranzo organizzato a Verbania per la festa della municipale. "Mi auguro che le autorità competenti possano far luce al più presto sull'accaduto, individuando i responsabili di un gesto tanto grave quanto irrispettoso nei confronti di chi lavora quotidianamente per garantire sicurezza e legalità sul nostro territorio. Ai lavoratori della polizia locale e a tutte le persone coinvolte in questa vicenda va il mio pieno supporto e la mia solidarietà", conclude Bussalino.