Roma, studentessa muore per shock anafilattico dopo aver mangiato panino

Una studentessa americana di 21 anni è morta mercoledì pomeriggio a Roma in seguito a una reazione allergica dopo aver mangiato un panino in un ristorante. La giovane, si trovava in zona Pigneto davanti a un centro per studenti che frequentano corsi Erasmus, con alcune amiche quando, subito dopo aver ingerito il panino, si è sentita male e si è accasciata a terra in shock anafilattico. Inutili i tentativi per cercare di salvarla.