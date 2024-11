Ferrara, 29enne muore dopo aver assunto farmaci per mal di gola e sintomi influenzali: ipotesi allergia

Secondo quanto ricostruito, mercoledì il 29enne non stava bene, aveva un forte mal di gola e qualche linea di febbre e si sarebbe così congedato dal coinquilino per mettersi a letto e riposare. Prima aveva comprato uno spray nasale e pasticche da banco per alleviare i sintomi influenzali e tra le ipotesi c'è che possa aver avuto una reazione di shock anafilattico a qualche principio a cui ignorava di essere allergico.