Roma, turista 14enne mangia un dolce e muore: era allergica alle arachidi

Una ragazzina di 14 anni è morta a Roma per shock anafilattico dovuto a un'allergia alle arachidi. La giovanissina turista inglese era in vacanza con i genitori nella Capitale quando, durante un pranzo in un ristorante nel quartiere Gianicolense, ha mangiato un dolce che conteneva alcuni residui di arachidi e che le è stato fatale. La procura ha avviato un'inchiesta affidata alla polizia anche per capire se la giovane, che sarà sottoposta ad autopsia, avesse comunicato la sua allergia al personale del ristorante.