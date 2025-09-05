Bari, bimbo di 3 anni morto in ospedale: probabile meningite | L'Asl: "Non era vaccinato"

Un bimbo di tre anni è morto all'ospedale pediatrico "Giovanni XXIII" di Bari, probabilmente a causa di una meningite. Come spiega la Asl di Taranto in una nota, il piccolo era arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata nel pomeriggio di giovedì ed era stato ricoverato nel reparto di Pediatria. Le sue condizioni sono peggiorate e, intorno alle 22, è stato disposto il trasferimento nel capoluogo pugliese. Nelle prime ore del mattino il bambino è morto. I genitori hanno presentato denuncia alla polizia: la Procura di Bari ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità nella morte del piccolo.