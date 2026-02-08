Bari, due incidenti stradali nella notte: morte due ragazze, grave bimbo di sette anni

È un bilancio pesante quello di due incidenti stradali che si sono verificati nel Barese. Due ragazze sono morte e tre persone sono rimaste ferite, tra queste c'è un bambino di sette anni che è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Il primo incidente, che ha fatto registrare un morto e tre feriti tra cui il bambino, è avvenuto intorno alle due di notte sulla provinciale 111 tra Mola di Bari e Rutigliano. La vittima, morta sul colpo, è una ragazza di 26 anni originaria di Mola di Bari. Secondo quanto ricostruito fin'ora la donna stava viaggiando a bordo di un'auto che, per cause ancora da accertare, è finita contro un albero. L'impatto con l'arbusto è stato così forte che il motore del mezzo si è staccato ed è finito a decine di metri dal luogo dell'incidente. Dei feriti, tutti classificati al personale del 118 come codici rossi, il bimbo è stato portato al Policlinico di Bari, un altro all'ospedale Di Venere di Bari e il terzo nella struttura ospedaliera di Monopoli. Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine. La zona è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere il corpo della 26enne e dei feriti. Nel secondo incidente, avvenuto sulla provinciale 67 tra Bitritto e Bitetto, una 20enne ha perso la vita dopo che l'auto che guidava è uscita di strada.