Frontale tra due auto nel Modenese, muore bimbo di 5 anni
L'incidente a San Possidonio. Grave anche il padre della vittima
© Ansa
Un bambino di cinque anni ha perso la vita, intorno alle 17 del 31 gennaio, in un incidente stradale avvenuto a San Possidonio, nella Bassa Modenese. La vittima, originaria della Cina e residente con la famiglia nella cittadina emiliana, è deceduta a seguito dell'impatto fra due auto a un incrocio tra le vie Mazza e Chiavica Mari. Altre tre le persone ferite: il padre del bimbo, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Baggiovara, e gli occupanti della seconda vettura coinvolta, due cittadini moldavi 40enni, che avrebbero riportato lesioni di media gravità. Secondo le prime ricostruzioni eseguite dalla Polizia Locale, lo scontro frontale sarebbe avvenuto a elevata velocità. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118 anche i Vigili del Fuoco.
Una prima ricostruzione dell'incidente
Secondo una prima ricostruzione l'auto su cui viaggiavano padre e figlio, per cause in corso di accertamento si è scontrata frontalmente con una Bmw: l’impatto sarebbe stato violentissimo ed entrambe le vetture sono finite nel fosso a lato della carreggiata. Si ipotizza che l'auto di padre e figlio stesse effettuando una svolta quando è stata centrata in pieno dalla Bmw: il boato è stato fortissimo è ha subito allarmato i residenti della zona.
I soccorsi
Immediato, stando a quanto riportato dai giornali locali, l'arrivo sul posto del 118 con quattro ambulanze da Mirandola, Camposanto, Carpi e Quistello, due automediche da Mirandola e Casumaro di Cento e l'elisoccorso da Bologna. Oltre a carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco, impegnati a estrarre i passeggeri, trasportati subito d'urgenza all'Ospedale di Baggiovara.