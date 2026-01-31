Frontale tra due auto nel Modenese, muore bimbo di 5 anni

Secondo una prima ricostruzione l'auto su cui viaggiavano padre e figlio, per cause in corso di accertamento si è scontrata frontalmente con una Bmw: l’impatto sarebbe stato violentissimo ed entrambe le vetture sono finite nel fosso a lato della carreggiata. Si ipotizza che l'auto di padre e figlio stesse effettuando una svolta quando è stata centrata in pieno dalla Bmw: il boato è stato fortissimo è ha subito allarmato i residenti della zona.