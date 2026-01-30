Incidente a Palermo: morto un dializzato e due soccorritori

Tre persone sono morte a causa di un incidente stradale che si è verificato questa mattina sulla strada Palermo-Agrigento nei pressi di Misilmeri. Il sinistro ha visto lo scontro di un camion e un'auto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada, i carabinieri e i sanitari del 118. Il traffico sulla statale è al momento bloccato. Le vittime sono due soccorritori che si trovavano a bordo di un'automedica e un paziente dializzato.