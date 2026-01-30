La statale è chiusa al traffico

Incidente a Palermo: morto un dializzato e due soccorritori

Lo scontro tra un'auto e un camion nei pressi di Misilmeri. La strada è chiusa al traffico

30 Gen 2026 - 10:32
© Ansa

© Ansa

 Tre persone sono morte a causa di un incidente stradale che si è verificato questa mattina sulla strada Palermo-Agrigento nei pressi di Misilmeri. Il sinistro ha visto lo scontro di un camion e un'auto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada, i carabinieri e i sanitari del 118.  Il traffico sulla statale è al momento bloccato. Le vittime sono due soccorritori che si trovavano a bordo di un'automedica e un paziente dializzato. 

