Bologna, investe una disabile in carrozzina e non si ferma
La donna sul mezzo elettrico è stata sbalzata fuori strada a causa dell'impatto. A dare l'allarme un automobilista che ha assistito alla scena
© IPA
"Credevo di aver urtato un masso", è stata questa la risposta della donna di 72 anni fermata dai vigili urbani di San Lazzaro, a Bologna, dopo che ha investito una donna disabile a bordo di carrozzina elettrica che procedeva nella stessa direzione, senza prestare soccorso. La donna, 69 anni, che si trovava sul mezzo elettrico, a causa del violento impatto, è stata sbalzata finendo nella vegetazione che delimita via Carlo Jussi, luogo dell'incidente. Alla scena ha assistito un altro automobilista che ha subito allertato i soccorsi e notato che l'auto che aveva provocato l'incidente non si era fermata continuando tranquillamente la sua marcia.
Trasportata al Sant'Orsola
La 69enne è stata quindi soccorsa da una squadra dei Vigili del fuoco e dal 118 che l’ha trasportata in codice di media gravità all’ospedale Sant’Orsola. Nel frattempo, gli agenti della polizia locale di San Lazzaro si sono messi subito alla ricerca dell’auto pirata che, nell’incidente, aveva perso sia lo specchietto retrovisore destro che il cerchione di una ruota. Una volta rintracciata, è stata denunciata e adesso rischia la reclusione da uno a tre anni e la sospensione della patente fino a cinque.