È una scena surreale, che fa male, quella che le telecamere di sicurezza che puntano su corso Marconi angolo via Nizza a Torino, riprendono nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 gennaio. Sono quasi le sei di mattina, un ragazzo di 19 anni, Davide Borgione, è a terra, sotto la pioggia, accanto a una bici elettrica. Resta a sull'asfalto per tanto tempo, troppo, senza che nessuno lo aiuti. Poco dopo, quando non è chiaro se sia ancora vivo, un'automobile passa in quel punto, forse lo urta e prosegue. Poche ore dopo quell'automobilista davanti ai vigili dirà: "Se l'ho urtato, quel ragazzo era già a terra e non me ne sono accorto, per questo me ne sono andato". Ma, umanamente, forse il peggio deve ancora arrivare: Davide è ancora a terra, un uomo si avvicina, gli ruba il portafoglio e se ne va.