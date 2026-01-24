Torino, 65enne colpita con una sparachiodi dal figlio: è gravissima

La tragedia nelle ultime ore a Caselle Torinese, in provincia di Torino. Secondo quanto ricostruito fino a questo momento, dopo l'ennesimo litigio con la madre l'uomo, proprietario di un'azienda agricola, avrebbe afferrato la pistola sparachiodi e avrebbe colpito alla testa la donna. Subito dopo l'aggressione ha chiamato il 112.