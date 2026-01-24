Torino, 65enne colpita con una sparachiodi dal figlio: è gravissima
L'aggressione pare sia avvenuta al termine di un violento litigio
© ansa
Avrebbe colpito la madre 65enne con una sparachiodi al termine di un violento litigio. La donna è ora ricoverata in gravissime condizioni in ospedale mentre il figlio 40enne si trova in caserma in stato di fermo con l'accusa di tentato omicidio.
La tragedia nelle ultime ore a Caselle Torinese, in provincia di Torino. Secondo quanto ricostruito fino a questo momento, dopo l'ennesimo litigio con la madre l'uomo, proprietario di un'azienda agricola, avrebbe afferrato la pistola sparachiodi e avrebbe colpito alla testa la donna. Subito dopo l'aggressione ha chiamato il 112.
Al loro arrivo i soccorsi hanno trovato la 65enne con gravissime ferite alla testa: l'equipe dell'ambulanza ha avviato immediatamente le manovre rianimatorie, proseguendole durante il trasporto all'ospedale Giovanni Bianco, dove al momento la donna risulta ricoverata in condizioni disperate. Le indagini sono state affidate ai Carabinieri.