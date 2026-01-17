Cremona, picchia capotreno e tenta di rapinarlo

Il ferroviere colpito con calci e pugni. A interrompere la violenza l'intervento di un macchinista
© Carabinieri
Ennesimo episodio di violenza ai danni di un capotreno. Dopo la drammatica aggressione avvenuta a Bologna lo scorso 4 gennaio e costata la vita ad Alessandro Ambrosio, è di queste ore la notizia di un pestaggio ai danni di un capotreno nella stazione di Cavatigozzi, Cremona.
L'episodio giovedì all'alba. I carabinieri in queste ore hanno individuato e denunciato il presunto responsabile: si tratta di 20enne senza fissa dimora. L'uomo avrebbe aggredito e tentato di rapinare il ferroviere che lo aveva sorpreso in un'area in cui non poteva stare. A quel punto il 20enne lo avrebbe minacciato inducendolo ad allontanarsi. Il capotreno però è caduto sui binari ed è stato raggiunto e colpito a calci e pugni dal 20enne. L'intervento di un macchinista ha interrotto l'aggressione.