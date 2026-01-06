Capotreno ucciso a Bologna, diffuse le immagini del ricercato

La polizia ha reso pubblico alcuni secondi del presunto killer di Alessandro Ambrosio, ripreso in stazione
Vanno avanti da tutta la notte le ricerche della polizia di Bologna per l'uomo ritenuto responsabile dell'accoltellamento che ha causato la morte di Alessandro Ambrosio, 34 anni, capotreno a bordo degli Intercity, ucciso nel pomeriggio di domenico nei pressi del parcheggio scoperto della stazione di Bologna. Per l'omicidio è ricercato Jelenic Marin, 36enne di origini croate. Gli inquirenti hanno diffuso le immagini delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza interni ed esterni.