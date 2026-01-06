Logo Tgcom24
Capotreno ucciso a Bologna, diffuse le immagini del ricercato

La polizia ha reso pubblico alcuni secondi del presunto killer di Alessandro Ambrosio, ripreso in stazione

06 Gen 2026 - 11:48
00:03 

Vanno avanti da tutta la notte le ricerche della polizia di Bologna per l'uomo ritenuto responsabile dell'accoltellamento che ha causato la morte di Alessandro Ambrosio, 34 anni, capotreno a bordo degli Intercity, ucciso nel pomeriggio di domenico nei pressi del parcheggio scoperto della stazione di Bologna. Per l'omicidio è ricercato Jelenic Marin, 36enne di origini croate. Gli inquirenti hanno diffuso le immagini delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza interni ed esterni.

