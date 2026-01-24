Torino, giovane in strada agonizzante accanto a una bicicletta: morto in ospedale

Nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio, intorno alle 3, un passante ha notato un ragazzo a terra agonizzante. Si trovava in corso Marconi, all'angolo con via Nizza, a Torino. Il giovane, un 23enne, è stato soccorso dai sanitari giunti sul posto che hanno tentato di rianimarlo a lungo. Trasportato al Centro Traumatologico Ortopedico, il ragazzo è spirato poco dopo. Accanto al suo corpo, in strada, c'era una bicicletta che però, secondo le prime indiscrezioni, era in buone condizioni. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto, non si esclude che possa essersi trattato di un incidente stradale a opera di un pirata della strada.