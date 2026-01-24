Bologna, studente porta un machete nello zaino a scuola: intervengono i carabinieri

Al termine delle procedure, il giovane è stato riaffidato ai genitori. L’arma è stata sequestrata, mentre per lo studente è scattata una denuncia per porto di armi o oggetti atti a offendere. La sua posizione è ora al vaglio della Procura per i minorenni. Il ragazzo non avrebbe fornito chiarimenti sulle ragioni che lo hanno spinto a portare con sé il machete.