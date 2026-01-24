Bologna, studente porta un machete nello zaino a scuola: intervengono i carabinieri
La segnalazione di una professoressa all’Itis Giordano Bruno ha fatto scattare l'allarme. Il 14enne è stato denunciato
Attimi di tensione venerdì 23 gennaio all’Itis Giordano Bruno di Budrio, nel Bolognese, dove i carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione della presenza di un’arma all’interno dell’istituto. A dare l’allarme è stata un’insegnante che, poco prima delle 13, durante il cambio dell’ora, ha notato la lunga lama nello zaino di un suo studente. All'arrivo dei militari l'angosciante scoperta: nascosto tra i libri di scuola, un machete. Il ragazzo è stato portato in caserma per ulteriori verifiche e per spiegare le motivazioni del gesto.
Al termine delle procedure, il giovane è stato riaffidato ai genitori. L’arma è stata sequestrata, mentre per lo studente è scattata una denuncia per porto di armi o oggetti atti a offendere. La sua posizione è ora al vaglio della Procura per i minorenni. Il ragazzo non avrebbe fornito chiarimenti sulle ragioni che lo hanno spinto a portare con sé il machete.