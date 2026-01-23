Studente suicida per bullismo, sospese anche due docenti | La rabbia del padre: "Dovevano licenziarle"

Al telefono con Repubblica, il papà di Paolo Mendico non ha trattenuto la rabbia: "Dovevano licenziarle. Cosa sono tre giorni o una settimana? Sono nulla, e allora meglio che non facevano nulla. Vorrei parlarci io con chiunque abbia preso queste decisioni e non si è reso conto della gravità della situazione". Opposta la visione del sindacato DirigentiScuola, secondo cui il ministero si sarebbe limitato a "individuare un capro espiatorio a ogni costo. Ne è prova la diversità di trattamento: la contestazione di addebito alla dirigente, con una sanzione già scritta, è stata avviata dopo poche ore dal tragico epilogo e sulla semplice scorta di notizie di giornale; quella ai docenti, parimenti infondata, dopo la consegna della relazione ispettiva". Il punto più delicato e "aberrante", ha continuato il sindacato, è la diffusa "percezione di una responsabilità della scuola continua ed estesa anche a quanto accade nella sfera privata e ad anno scolastico nemmeno iniziato".