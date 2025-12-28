Studente 14enne suicida a Latina per bullismo in classe, gli ispettori: "La scuola doveva fare di più"

Per Paolo Mendico, il quattordicenne che si è suicidato alla vigilia del primo giorno di scuola nella sua casa di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, si poteva e si doveva fare di più. Lo scrivono - riporta il quotidiano La Repubblica - gli ispettori del Mim inviati dal ministro dell'Istruzione Valditara, nella loro relazione dopo gli accertamenti nell'istituto tecnico Pacinotti. Si sarebbe dovuto avviare un protocollo antibullismo in una classe turbolenta e "dai comportamenti non conformi al regolamento d'istituto". Invece, sostiene il quotidiano, nel corso dell'ispezione dopo il suicidio dell'11 settembre scorso sarebbe emerso che "non vi è traccia di una valutazione approfondita indipendentemente dalla qualificazione giuridica degli episodi" davanti a comportamenti "quasi aggressivi".