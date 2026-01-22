Studente 14enne suicida a Latina, nel diario del ragazzo solitudine e rabbia

Nelle parole di Paolo l'amarezza per il debito in matematica e non solo. L'esperta: "Grafia peggiorata già alle elementari. Parlava in terza persona"
© Ansa
Uno stato d'animo turbato. Una profonda solitudine. È il quadro che starebbe emergendo dalla lettura del diario di Paolo Mendico, il 14enne che si è tolto la vita nel settembre scorso a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, a seguito di presunti episodi di bullismo nei suoi confronti.
La fotografia la sta scattando la psicologa e grafologa forense Marisa Aloia, incaricata dalla famiglia Mendico. La specialista in passato si è occupata anche di altri casi di cronaca come il delitto di Novi Ligure e il massacro alla Columbine High School in Colorado, avvenuto nel 1999 e costato la vita a 12 studenti e una insegnante. L'obiettivo dell'analisi degli scritti è quello di tracciare un profilo di Paolo sulla base di quello che lui stesso ha raccontato nel corso degli anni di scuola.
Nei suoi testi - come riportato da Il Messaggero - sarebbero emersi passaggi già menzionati nei mesi scorsi, ad esempio l'amarezza per il debito in matematica. Nel diario, Paolo racconterebbe anche di un suo compagno che non avrebbe preso il debito nonostante il suo rendimento non fosse buono: questo perché avrebbe partecipato al doposcuola che invece Paolo non avrebbe frequentato per ragioni economiche. Una delle professoresse aveva però "obiettato" sostenendo che il doposcuola non costava così tanto. Questo turbò molto il 14enne.
Non solo. Dagli scritti di Paolo emergerebbe anche un progressivo allontanamento dalla propria realtà: lo si evincerebbe dall'utilizzo della terza persona. Una realtà difficile da sopportare per il ragazzo, la cui grafia già dalle elementari era peggiorata, in concomitanza con uno dei primi presunti episodi di bullismo di cui era stato vittima: quello in cui insegnante avrebbe incitato gli alunni al litigio gridando "rissa" invece che intervenire per ripristinare la calma.
Le indagini intanto vanno avanti: Paolo la sera prima della morte sembra abbia programmato per il giorno seguente un incontro online per giocare alla XBox con un suo amico. Poche ore dopo però il 14enne si è tolto la vita. Resta quindi da capire se e cosa potrebbe essere successo in quelle ore. È questa una delle domande su cui si sta tentando di far luce attraverso le indagini.
Per i genitori del ragazzo "Paolo si è tolto la vita per non tornare in classe. Questo per noi è chiarissimo ed è per questo che si deve scavare per arrivare alla verità. E alle responsabilità di chi sapeva del bullismo e non ha fatto nulla" - dicono a Il Messaggero