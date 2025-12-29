Studente 14enne suicida a Latina, il padre dopo la relazione degli ispettori: "Avevamo ragione noi"

Giuseppe Mendico, il padre di Paolo, il 14enne che si è suicidato l'11 settembre nella sua casa di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, ha commentato a la Repubblica la relazione degli ispettori del Mim redatta dopo gli accertamenti nell'istituto Pacinotti. "Le insegnanti di Paolo sono delle grandissime bugiarde - ha dichiarato l'uomo -. Quello che abbiamo detto sempre noi è quanto adesso scrivono gli ispettori del ministero dell'Istruzione. Dicono la verità. Ma aggiungo che la classe di Paolo era aggressiva non quasi aggressiva come l'hanno definita loro. Mio figlio è stato sbattuto al muro. È o non è aggressività?".