La Spezia, Atif era stato monitorato dalla Digos perché "a rischio di radicalizzazione religiosa"

"Di questi accertamenti della Digos non so nulla", spiega l'avvocato difensore, Cesare Baldini. "So soltanto che Atif in carcere ha chiesto di poter leggere il Corano. Mi preme, però, ricordare che è un ragazzo che ha manifestato più volte intenti suicidi e ha vissuto per anni lontano dai genitori: loro erano in Italia, lui in Marocco con gli zii. Il contesto sociale è sicuramente complesso. Ho chiesto alla Procura di valutare la possibilità di una perizia psichiatrica perché credo sia un ragazzo che vada valutato anche sotto quel profilo". Anche se si tratta di una vicenda di anni fa, il pm Giacomo Gustavino ha fatto sequestrare il compito in classe sul femminicidio, ed è stata ascoltata anche la professoressa che in passato si era preoccupata sentendo Atif discutere di religione in classe.