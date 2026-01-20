Ucciso a scuola a La Spezia, l'ex fidanzata di Atif: "Mi ha mostrato il coltello insanguinato, Aba è stato il mio migliore amico d'infanzia"

La giovane ha ribadito di aver fatto il possibile per evitare litigi fra i due e ha raccontato di un confronto risalente a pochi giorni prima del delitto, dopo lo scambio della foto "incriminata": "Avevano litigato, io ho sgridato Zouhair per i toni e gli avevo detto che si sarebbe dovuto scusare con Aba. Lo ha fatto ripetutamente fra le scale nel cambio dell'ora, Aba le aveva accettate". Il giorno della morte del 18enne, però, "mi è sembrato strano". Poi "ha sentito Aba urlargli una frase in arabo e ridere con i suoi amici. Passano circa due ore, in classe era tutto calmo finché non sentiamo bussare alla porta, era Zouhair, aveva il fiatone, uno sguardo freddo, mi fa il segno con la mano di uscire, mi avvicino alla porta, lo vedo, il coltello tinto di sangue, io pietrificata, sentivo il respiro affannato, un prof l'ha disarmato e lo ha fatto sedere, alla sua sinistra Aba perdeva sempre più sangue. Mi sono chiesta tante cose: 'Come è possibile? Questo non è Zouhair, chi sei? Perché tutto questo?' Ci hanno chiusi in classe, non sapevo cosa stesse succedendo fuori, io avevo in testa una sola domanda: 'Chi ho avuto a fianco tutto questo tempo?'", ha concluso.