Studente ucciso a La Spezia, tensioni fuori dalla scuola

© Ansa
© Ansa
Centinaia di ragazzi si sono piazzati all'ingresso. Il corteo ha poi raggiunto il Municipio
© Ansa
© Ansa
Momenti di tensione fuori dall'Istituto Domenico Chiodo de La Spezia, dove è stato accoltellato a morte il 18enne Youssef Abanoud. Centinaia di ragazzi di vari istituti superiori della città si sono piazzati di fronte all'ingresso della scuola. Niente zaini, ma cartelloni che accusano la scuola: "I prof sono complici", si legge su uno di questi. Accesi fumogeni.
Una ragazza è salita in spalla a un compagno e ha attaccato un foglio con la scritta "Vogliamo giustizia" sull'ingresso, poi ha chiuso le porte. Dall'altra parte un collaboratore scolastico le ha spalancate nuovamente: "È un luogo pubblico e le porte devono rimanere aperte". È intervenuta la Digos a placare gli animi: alcuni ragazzi si sono allontanati visibilmente agitati. Nessuno è entrato a scuola.
Il corteo di studenti spezzini che chiedono giustizia per Abanoud ha raggiunto piazza Europa, dove si trova il Palazzo comunale. I ragazzi hanno steso davanti alle porte chiuse del Municipio uno striscione con scritto: "Giustizia per Aba - Vive con noi". E hanno mostrato cartelli tra i quali spicca "Il tuo ricordo è più forte della tua assenza. Giustizia per Aba". I ragazzi si sono fermati in sit in davanti al Comune.
"Ieri (domenica, ndr) sono stato a La Spezia, sono stato a incontrare anche il dirigente scolastico, alcuni docenti oltre che il prefetto e le forze dell'ordine, e ho incontrato anche i familiari del ragazzo ucciso, proprio per testimoniare che lo Stato c'è. È stata disposta un'ispezione, valuteremo, però dobbiamo farlo in modo pacato. Non dobbiamo gettare la croce addosso a nessuno". Così il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara a margine di una visita all'istituto comprensivo Barozzi Beltrami di Rozzano, nel Milanese.
"Non sappiamo ancora come si sono svolti i fatti e quali siano i pregressi, non sappiamo se effettivamente il ragazzo aggressore fosse abituato a portare coltelli a scuola, quindi l'ispezione chiarirà anche questo. C'è un'indagine in corso", ha aggiunto Valditara, sottolineando di aver trovato "una comunità scolastica sconvolta, con docenti e la preside particolarmente commossi. Quindi attenzione a non gettare responsabilità che in questo momento non sono assolutamente provate". E comunque "ho abbracciato il padre e lo zio" del ragazzo accoltellato e "ho parlato con loro. Hanno riconosciuto l'importanza anche dei provvedimenti che noi stiamo varando e hanno apprezzato la vicinanza delle istituzioni", ha concluso Valditara.