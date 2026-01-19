Studente ucciso a La Spezia, tensioni fuori dalla scuola

"Non sappiamo ancora come si sono svolti i fatti e quali siano i pregressi, non sappiamo se effettivamente il ragazzo aggressore fosse abituato a portare coltelli a scuola, quindi l'ispezione chiarirà anche questo. C'è un'indagine in corso", ha aggiunto Valditara, sottolineando di aver trovato "una comunità scolastica sconvolta, con docenti e la preside particolarmente commossi. Quindi attenzione a non gettare responsabilità che in questo momento non sono assolutamente provate". E comunque "ho abbracciato il padre e lo zio" del ragazzo accoltellato e "ho parlato con loro. Hanno riconosciuto l'importanza anche dei provvedimenti che noi stiamo varando e hanno apprezzato la vicinanza delle istituzioni", ha concluso Valditara.