La Spezia, la fidanzata di Zouhair: "Avevo cercato di evitare litigi con Youssef"

La minorenne sui social: "E' stato sconvolgente anche per me, chi ha visto parli"

18 Gen 2026 - 16:21
"Sì, sono la ragazza per cui un ragazzo ha perso la vita. Chiederei di non inventare gossip scherzando sulla morte di un ragazzo, tra l'altro ho fatto il possibile per evitare litigi fra i due". È quanto pubblicato con due storie su Instagram dalla ragazza minorenne, fidanzata di Zouhair Atif, il 19enne arrestato. Il giovane ha detto agli inquirenti di aver accoltellato il suo compagno di scuola, Youssef Abanou, perché la vittima avrebbe scambiato con la giovane delle foto di quando erano piccoli. Il post della ragazza risale a poche ore dopo la notizia della morte di Abanou.

"Non sono mai entrata in tribunale a difendere il mio ragazzo - prosegue - anzi non gli ho rivolto parola (come giusto che sia), sono stata sottoposta ad altro", scrive, riferendosi probabilmente a un interrogatorio della polizia. "È stato sconvolgente anche per me. Chi ha visto parli, chi sa mi scriva, ogni testimonianza è importante. Sentirò tutti appena posso, sono l'unica che può fare qualcosa, e combatterò fino all'ultimo per lui e la sua famiglia. Le mie più grandi condoglianze alla famiglia, che cercherò di contattare al più presto".

