Zouhair Atif, chi è lo studente diventato omicida a La Spezia

Zouhair Atif, 19 anni, nato in Marocco, in Italia con un permesso di soggiorno di lunga durata frequentava con profitto l'istituto tecnico "Einaudi-Chiodo"della Spezia. È lui ad aver accoltellato a morte Abu Youssef a scuola, a La Spezia. Con la famiglia abitava ad Arcola, un piccolo comune di 10 mila abitanti poco lontano dalla Spezia. Anche lui, come "Abu" Youssef, faceva il cameriere durante le vacanze estive, in un ristorante-pizzeria di Lerici. E anche lui aveva un buon curriculum scolastico: alla fine del ciclo di studi avrebbe potuto diventare un artigiano per la cantieristica. Come per Abu Youssef, che sarebbe diventato artigiano elettricista, Zouhair avrebbe avuto un futuro dal punto di vista occupazionale proprio nello spezzino dove tanti sono i cantieri della nautica anche da diporto e la richiesta di artigiani è alta.