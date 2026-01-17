Zouhair Atif, chi è lo studente diventato omicida a La Spezia

"Si era convinto che stesse corteggiando la sua ragazza, voleva fargliela pagare", dice chi lo conosce
© Ansa
Zouhair Atif, 19 anni, nato in Marocco, in Italia con un permesso di soggiorno di lunga durata frequentava con profitto l'istituto tecnico "Einaudi-Chiodo"della Spezia. È lui ad aver accoltellato a morte Abu Youssef a scuola, a La Spezia. Con la famiglia abitava ad Arcola, un piccolo comune di 10 mila abitanti poco lontano dalla Spezia. Anche lui, come "Abu" Youssef, faceva il cameriere durante le vacanze estive, in un ristorante-pizzeria di Lerici. E anche lui aveva un buon curriculum scolastico: alla fine del ciclo di studi avrebbe potuto diventare un artigiano per la cantieristica. Come per Abu Youssef, che sarebbe diventato artigiano elettricista, Zouhair avrebbe avuto un futuro dal punto di vista occupazionale proprio nello spezzino dove tanti sono i cantieri della nautica anche da diporto e la richiesta di artigiani è alta.
Atif, raccontano alcuni compagni di scuola, partecipava anche alle cene organizzate dall'istituto che coinvolgevano spesso le famiglie dei ragazzi, molte di origini straniere. Incontri di festa, multietnici, con piatti e abiti tipici. Chi lo conosce lo descrive come gentile, rispettoso, amato ma anche determinato ad avere la vita che voleva. Ma c'è anche chi accenna al suo essere un tipo violento, dalla doppia personalità e amante dei coltelli. Sembra non avesse nascosto la sua insofferenza nei confronti di Abanoub. 'Si era convinto che stesse corteggiando la sua ragazza'. Voleva fargliela pagare', mormorano altri ragazzi. Adesso è nel carcere di San Andreino alla Spezia: per lui si configura l'accusa gravissima di omicidio. L'immagine che lo ritrae con la t-shirt bianca, orgoglioso del suo pizzetto e lo sguardo fiero, ha lasciato il posto alla foto drammatica in cui ha in mano un coltello insanguinato.