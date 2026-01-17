Frosinone, liceale accoltellato davanti a scuola: si cerca l'aggressore

Il ragazzo ferito è stato accompagnato al pronto soccorso, dove i sanitari gli hanno riscontrato un'escoriazione al collo e lo hanno giudicato guaribile in dieci giorni
© Istockphoto
Sabato mattina, a Sora (Frosinone), un liceale è stato colpito con una coltellata davanti a un liceo artistico. I carabinieri stanno indagando per risalire all'aggressore. A precedere il fatto sarebbe stata una breve ma accesa discussione, al culmine della quale un giovane sconosciuto avrebbe prima minacciato lo studente con un coltello puntato alla gola e poi lo avrebbe ferito al collo.
Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la situazione sarebbe degenerata in pochi istanti, sotto gli occhi di altri studenti e passanti. Dopo una colluttazione, l'aggressore si è allontanato rapidamente dalla zona, dileguandosi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini.
Il ragazzo ferito è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Sora, dove i sanitari gli hanno riscontrato un'escoriazione al collo e lo hanno giudicato guaribile in dieci giorni. I militari stanno ora lavorando per risalire all'identità dell'aggressore attraverso le testimonianze e la verifica delle immagini delle telecamere pubbliche e private presenti nella zona.