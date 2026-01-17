Frosinone, liceale accoltellato davanti a scuola: si cerca l'aggressore

Il ragazzo ferito è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Sora, dove i sanitari gli hanno riscontrato un'escoriazione al collo e lo hanno giudicato guaribile in dieci giorni. I militari stanno ora lavorando per risalire all'identità dell'aggressore attraverso le testimonianze e la verifica delle immagini delle telecamere pubbliche e private presenti nella zona.