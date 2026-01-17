Accoltellato a scuola a La Spezia, il presunto movente è una foto con una ragazza

"Non era la prima volta che quel ragazzo portava il coltello in classe. I suoi compagni lo possono confermare. Tutti - dichiara lo zio della vittima, sempre stando al Corriere - Sarà successo almeno altre quattro volte. Questa cosa andava bloccata subito invece di arrivare a questo punto". L'uomo dice di non sapere se la cosa fosse stata segnalata ai responsabili della scuola, ma, dice, "non riesco a immaginare che loro non sapessero. Ora io spero che la giustizia faccia il proprio corso altrimenti ci saranno altri accoltellati".