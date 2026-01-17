Logo Tgcom24
Cronaca
LA SCHEDA

Da 14 a 35: gli omicidi commessi da minorenni più che raddoppiati in un anno

I ragazzi sottoposti a misure restrittive sono cresciuti dell'8%. Metà dei giovani dichiara di aver subito un episodio di violenza

di Luca Amodio
17 Gen 2026 - 16:27
© IPA

© IPA

Il ragazzo ucciso a scuola a La Spezia e il giovane accoltellato a Frosinone sono soltanto la punta dell'iceberg di un fenomeno che negli ultimi anni sta assumendo una dimensione strutturale nel Paese. Oggi si chiamano baby gang, oppure maranza. Ma al di là del nome, i numeri sono un campanello di allarme che evidenziano una violenza giovanile che dilaga senza freni: gli omicidi commessi da minorenni raddoppiano, i giovanissimi che sono in cella sono l'8% in più e un giovane su due è stato vittima di violenza. Spesso da coetanei.

Minori che uccidono

 In un anno il numero di omicidi commessi da minorenni è più che raddoppiato: dal 4% del 2023 all’11,8% nel 2024. Secondo i dati della Criminalpol si passa dai 14 omicidi commessi da minori nel 2023 (su 340 totali) a circa 35 omicidi commessi da minori nel 2024 (su 319 totali). Un aumento di oltre il 150% in valore assoluto, nonostante il calo complessivo del numero di omicidi in Italia. 

I giovanissimi in galera

 A metà del 2025 nei centri di detenzione minorile c'erano 586 giovani detenuti. Nel 2022 erano meno di 400. A fare un'altra comparazione i minori e i giovani adulti sottoposti a misure restrittive sono cresciuti dell'8,1% in un anno: da 4391 a 4747. 

Un milione di studenti rissosi

 Il 40,6% dei ragazzi tra i 15 e i 19 anni ha partecipato almeno una volta a una rissa o a una zuffa. Proiettato sulla popolazione scolastica, significa circa un milione di adolescenti coinvolti in episodi di violenza.

Ma i minori sono anche vittime

 Nel 2024 sono stati registrati oltre 7200 reati a danno di minori, cioè come vittime. Mai così tanti. Il dato è aumentato del 4% rispetto al 2023, mentre - stando al rapporto Terres des Hommes - su base decennale è esploso: oltre il 35%. Tra i tipi di reato che hanno contribuito all'incremento ci sono i reati digitali ma non mancano gli abusi sessuali, soprattutto nei confronti di giovani ragazze. 

Ragazzini che vengono uccisi

 Secondo i dati dell'Istat nel 2024 ci sono stati 21 omicidi con vittime minorenni. Anche qui l’aumento è esponenziale: è il 7% in più rispetto al 2023.

