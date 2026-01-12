Firenze, gatto ucciso con i petardi: "È stata la solita baby gang"

Secondo alcuni residenti dietro il gesto ci sarebbe una baby gang di ragazzini, italiani e stranieri. Ragazzini che non sarebbero nuovi a certi gesti. "Sono facilmente riconoscibili, sono soliti fare confusione anche fuori dal supermercato della zona: infastidiscono la gente e a volte rubano anche: adesso serve una risposta". A dirlo è Simone Scavullo, presidente del comitato Cittadini per Firenze. "Se c'è qualche genitore che sa qualcosa riguardo i propri figli o loro amici è bene che vada a sporgere denuncia".